14:49 27 травня Київ, Україна

Поки європейські країни запроваджують жорсткі санкції проти росії за її війну в Україні, є й ті, хто готовий розвивати відносини з країною-агресором.

Іран домовився про бартерну торгівлю з росією, щоб забезпечити постачання сировини для використання у металургійному та гірничодобувному секторі.

За словами міністра торгівлі та промисловості Ірану Сейєд Реза Фатемі Аміна, домовленості було досягнуто під час засідання міжправкомісії Росії та Ірану, 26 травня.

Представники двох країн уже домовилися про експорт російської сталі за автомобільні запчастини. Крім того, деякі іранські компанії підписали угоди про постачання чи ремонт газових турбін на російських електростанціях. Амін додав, що Ірану також потрібні від Росії свинець, цинк і глинозем, щоб задовольнити внутрішній попит, що зростає..



Під час візиту віце-прем'єр Олександр Новак передав іранській стороні список продукції, необхідної росії для автомобільної, суднобудівної та фармацевтичної промисловості, пише Shana. Він також повідомив, що російські фахівці протягом місяця відвідають іранські порти Чабахар та Бендер-Аббас для оцінки їхньої пропускної спроможності.



ЗМІ додають, що збільшенням двосторонньої торгівлі Іран та росія прагнуть компенсувати наслідки американських санкцій, спрямованих проти їхніх економік.