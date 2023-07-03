Іран ремонтуватиме російські літаки, а також постачатиме деталі для них

10:09 27 липня Київ, Україна

Іран та росія підписали угоду про постачання деталей та обладнання для російських літаків, а також про їхній ремонт та техобслуговування.

Про це повідомляє агентство Mehr.



Також сторони уклали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким кількість пасажирських рейсів між росією та Іраном збільшать до 35 на тиждень.



Після вторгнення росії в Україну обмеження на експорт товарів авіаційної галузі в рф ввели США, а ЄС закрив небо для російських літаків. Загалом Євросоюз включив до чорного списку з безпеки 21 авіакомпанію, серед них — «Аерофлот», «Росія» та «Уральські авіалінії». Ці ж перевізники потрапили до списку санкцій Великобританії — їхні активи заморожені.



На початку березня найбільші у світі виробники Boeing та Airbus призупинили постачання запчастин до росії і припинили здійснювати техобслуговування та підтримку російських авіаліній. Наприкінці травня Bloomberg повідомляв, що запасів запчастин у авіакомпаній із росії вистачить на три місяці.