Ірак відновив обстріли американських баз

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Після останнього обстрілу американських військових баз в Іраку пройшло майже чотири місяці і ось інцидент знову повторився. Обстрілу піддалися бази, розташовані поблизу Багдада.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 10 червня.



За інформацією агентства, ракети завдали ударів поблизу сил і підрядників США в Іраку - близько повітряної бази на північ від Багдада і військової бази в міжнародному аеропорту Багдада.



Щонайменше три ракети вразили військову базу Балад, де розміщені американські підрядники. Одна з ракет незабаром вибухнула поблизу аеропорту на базі, яку використовують американські військові літаки.



Нагадаємо, сили США в складі міжнародної коаліції були введені в Ірак в 2003 році через загрозу з боку режиму Саддама Хусейна. Після років участі в конфлікті американські війська були виведені з Іраку в 2011 році. Однак в 2014 році адміністрація Барака Обами ухвалила рішення повернути контингент США в Ірак через загрозу з боку ІДІЛ.