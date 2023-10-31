Йорданія попросила США розгорнути системи ППО Patriot на її території

09:38 31 жовтня Київ, Україна





Про це пише агентство Reuters. Йорданія попросила Сполучені Штати Америки розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot для посилення оборони свого кордону на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.Про це пише агентство Reuters.

"Ми попросили американську сторону допомогти зміцнити нашу систему оборони за допомогою зенітно-ракетних комплексів Patriot", - заявив речник армії Йорданії генерал Мустафа Хіярі.

Американські ракети Patriot були розміщені в Йорданії у 2013 році після повстання у сусідній Сирії. Тоді королівство побоювалося, що громадянська війна може перекинутися її територію і розпалити регіональний конфлікт.



За словами чиновників, Йорданія дедалі більше хвилюється через те, що ізраїльське бомбардування Сектору Гази після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня може спричинити кризу в країні.



В останні тижні Сполучені Штати направили на Близький Схід значну кількість військово-морських сил, у тому числі два авіаносці, їхні кораблі підтримки та додали тисячі військ у регіоні.



Армія Йорданії є одним із найбільших отримувачів зовнішнього військового фінансування Вашингтона, яке обчислюється сотнями мільйонів доларів.



З початку сирійського конфлікту у 2011 році Вашингтон витратив сотні мільйонів доларів, щоб допомогти Амману створити складну систему спостереження, відому як "Програма безпеки кордонів", щоб зупинити проникнення бойовиків із Сирії та Іраку.