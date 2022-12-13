Йорданія перекрила російським авіакомпаніям повітряний коридор до Єгипту

16:26 13 грудня Київ, Україна

Слідом за Туреччиною та Саудівською Аравією свій повітряний простір для російських перевізників почала закривати авіавлада Йорданії.



Програми з прольотами до Єгипту через територію Йорданії зіткнулися з відмовами минулого тижня. Першою постраждалою компанією стала Nordwind, яка виконувала рейси на єгипетські курорти для туроператора Pegas Touristik.



Заборона влади Йорданії пов'язана з подвійною «пропискою» лайнерів, на яких літають російські чартерні перевізники. Їхні власники — закордонні лізингодавці — реєстрували літаки головним чином на Бермудах, а після початку війни та запровадження санкцій вимагали повернути взяті в оренду судна. Влада росії відмовилася, а президент володимир путін доручив перереєструвати авіапарк в росії, щоб використовувати його на внутрішніх рейсах. Але реєстрація у двох юрисдикціях порушує Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію.



Формальні вимоги Йорданії полягають у тому, щоб російські перевізники надали страховку, причому з обов'язковим перестрахуванням на англійському ринку. Але ця умова свідомо нездійсненна: британський страховий ринок для росії закритий через санкції.



В результаті Nordwind, що літає на літаках Boeing 737-800 з подвійною реєстрацією, була змушена скасувати всі рейси до Хургади та Шарм-еш-Шейху. Слідом постраждала i-Fly, для якої небо Йорданії закривається з 15 грудня.



i-Fly же не планує відмовлятися від польотів до Єгипту: вона почне літати до Хургади та Шарм-ель-Шейху за новими маршрутами в обліт Саудівської Аравії з півдня, що, втім, суттєво збільшить тривалість рейсів.



Місяць тому російські літаки з подвійною реєстрацією перестала пускати у свій повітряний простір Туреччина, а ще влітку аналогічне рішення ухвалив Китай.