13:42 28 лютий Київ, Україна

Іноземні зірки висловлюють свою підтримку українцям та закликають Путіна зупинити війну!



Серед них – співачка Madonna, яка звернулася з проханням до світової спільноти надавати гуманітарну допомогу українцям та назвала атаку з боку Росії безглуздим та жадібним вторгненням.



Також у Instagram вона опублікувала відео влучення ракети в житловий будинок у Києві.



«Путін продовжує свої безглузді та жахливі атаки на Україну! Щодня вбивають і ранять безневинних людей! Безневинні люди борються за своє життя і вчаться стріляти зі зброї, щоб захистити себе. Так багато хоробрих людей залишаються воювати», – прокоментувала співачка.



Весь світ сьогодні єднається навколо України!