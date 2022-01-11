Іноземні ЗМІ про події у Казахстані

10:17 11 січень Київ, Україна





Іноземні ЗМІ та експерти різних країн виклали своє бачення наслідків подій у Казахстані.



Політичний аналітик з Алмати Досім Сатпаєв вважає, що ядром жорстокого натовпу, який напав на силовиків та захопив будівлі, є безробітні молоді люди з бідних сімей, пише ВВС. Після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) – а іншими словами, до Росії – уряду вдалося приборкати мародерів, і взагалі навести лад. Проте, яку ціну доведеться заплатити за це?Іноземні ЗМІ та експерти різних країн виклали своє бачення наслідків подій у Казахстані.Політичний аналітик з Алмати Досім Сатпаєв вважає, що ядром жорстокого натовпу, який напав на силовиків та захопив будівлі, є безробітні молоді люди з бідних сімей, пише ВВС.

«Якщо подивитись на великі міста Казахстану, то можна побачити багато безробітної молоді, а це потенційно агресивна маса. Тепер ці люди намагалися використати події в Алмати у своїх інтересах», – ділиться він своїм баченням.

Серед аналітиків є думка, що невдоволення громадськості не пояснює високий градус жорстокості з боку протестувальників. Вони вважають, що до цих зіткнень призвела боротьба за владу між нинішнім президентом Касимом-Жомартом Токаєвим та ексголовою держави Нурсултаном Назарбаєвим. Є думка, що нещодавній арешт колишнього керівника секретної служби та близького соратника Назарбаєва Каріма Массімова є ілюстрацією цієї боротьби. Конкуренція за владу всередині еліти становить серйозну загрозу стабільності Казахстану, каже Сатпаєв. Проте боротьба за владу не обов'язково між двома лідерами, а можливо, між тими, хто належить до їхнього «ближнього оточення», – стверджує політичний аналітик.



Після 7,5 років гібридної війни глава РФ Путін фактично зазнав невдачі: політика України не змінилася так, як він хотів би. Саме через глухий кут на українському фронті він заговорив про ескалацію в Казахстані. Таку думку висловив директор Євразійського центру Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках та в Узбекистані у 2000-2003 Джон Гербст, якого цитує Voice of America.

Джон Гербст: «Якби народ Казахстану повалив нинішній режим і якась нова влада була налаштована на реформи, це стало б втратою для Росії».

«У нас ще немає точних цифр щодо кількості російських військових, відправлених до Казахстану. Я бачив дані – від трьох до тринадцяти тисяч. Якщо ця кількість військ зможе придушити повстання, то на кордонах Росії та України нічого особливо не зміниться. Але якщо цієї чисельності виявиться недостатньо і доведеться направити ще десятки тисяч, я не впевнений, що Путін зможе підтримати нинішній рівень військової ескалації на кордонах України. Тоді вона зможе отримати перепочинок», – додає експерт.

Населення Киргизстану стурбоване кризою у сусідів, місцеве населення емоційно висловлює підтримку Казахстану. Новина про те, що киргизька армія братиме участь у коаліції Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для підтримки казахстанських урядових сил, викликала тут обурення, пише The Diplomat.

Люди в Киргизії активно підписують петицію проти такої участі, активісти провели акцію протесту перед урядовими будівлями столиці Бішкек. Вони закликали президента і парламент не посилати киргизьких солдатів на підтримку корумпованої казахської диктатури проти свого народу. Вони сприймають ОДКБ як зброю Путіна, через яку Росія може вести проксі-війни для зміцнення диктатур у колишніх радянських країнах-сателітах.



Киргизи також нагадують, що ОДКБ відхилила прохання Бішкека про підтримку під час міжнаціональних зіткнень у 2010 році та минулого року, коли таджицька армія напала на жителів Киргизії у прикордонних селах. Юристи-активісти також зазначають, що мандат ОДКБ на втручання спрямований на ситуації, в яких є акт агресії з боку іноземної держави, а цього наразі немає, пише видання.



Залучення ОДКБ порушило рівновагу, яку Казахстан міг утримувати між Сходом та Заходом. З моменту набуття незалежності від Радянського Союзу Казахстан був і частиною економічних амбіцій Китаю, і ключовим союзником Росії та дружньою державою для Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Однак тепер це вже не так, вважає експертка із Центральної Азії з Піттсбурзького університету Дженніфер Брік Муртазашвілі, яку цитує Foreign Policy. "Я думаю, що залучення ОДКБ стане величезним ударом по суверенітету Казахстану, який змінює баланс сил у регіоні", - сказала вона.



Розгортання ОДКБ стане випробуванням для Токаєва, оскільки він прагне вийти із тіні давнього лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва. «Побачимо, як місцеві сили безпеки відреагують на російські війська. Чи будуть вони лояльні до Токаєва? Тобто лояльними до цієї нової людини, яка прийшла до влади, і перше, що зробила, це привернула іноземців», – коментує експертка.



Таких масштабних протестів, як нинішні, з погляду швидкості розвитку та ескалації, в Казахстані не було ніколи, наголошує експерт Фонду імені Фрідріха Еберта (старий політичний фонд Німеччини) Крістоф Мор, якого цитує Deutsche Welle.



За словами Мора, Нур-Султан довгий час прагнув проводити багатовекторну зовнішню політику, вибудовувати добрі стосунки не лише з РФ, а й із Китаєм та Заходом. Тому, на його думку, нинішній розворот у бік Москви для Казахстану - неоднозначний крок. «Можна припустити, що вплив Росії на країну тепер зросте. Проте фінальні висновки поки що робити рано», – зазначає експерт.

«У Казахстану є потенціал для поглибленого діалогу між державою та суспільством із демократизації. Уряд намагався прислухатися до громадянського суспільства ще до початку протестів. Чи стане нинішній момент з огляду на нинішню спіраль насильства саме тим, з якого почнеться демократизація в Казахстані – я не поспішав би з висновками. Звичайно, ми були б раді, якби діалог між сторонами конфлікту призвів до перетворень у казахському суспільстві, які б дозволили на довгостроковій основі вирішувати системні проблеми та створювати більш справедливу економіку», – додав експерт.

Майданні технології?



У Путіна, звісно, своя позиція щодо подій у Казахстані. Лідер країни-агресора, коментуючи ситуацію, не зміг не згадати про Україну. І це показово.



"Активно застосовувалися властиві майданним технологіям елементи силової інформаційної підтримки протестів", - наголосив глава РФ.



Президент Росії також наголосив, що «загроза казахстанській державності» виникла аж ніяк не через стихійні протести, викликані зростанням цін на паливо, а тому, що ситуацією «скористалися деструктивні внутрішні та зовнішні сили».