Іноземні магазини почали блокувати покупки за картами UnionPay з Росії

17:42 13 квітня Київ, Україна

Закордонні онлайн-магазини почали блокувати покупки за картами китайської платіжної системи UnionPay, випущеними в Росії, повідомляє "Комерсант".



У кол-центрах російських банків назвали поширеним явищем неможливість оплати через UnionPay. Також відомі випадки, коли фізичну картку UnionPay з Росії не прийняли за кордоном, наприклад, у США.



У неофіційних розмовах банкіри розповіли, що через війну в Україні іноземні магазини «вирішили просто не обслуговувати росіян», хоч санкції цього не передбачають.

"Такі гравці пропонують розпорядження банкам-еквайєрам не проводити платежі за картами, випущеними в Росії, незалежно від платіжної системи", - сказав один з джерел видання.

У UnionPay це ніяк не коментували і в ситуацію, ймовірно, вважають за краще не втручатися, пише газета.



Нагадаємо, після початку війни в Україні найбільші платіжні системи, зокрема Visa та Mastercard, оголосили про припинення роботи в Росії.. В результаті карти росіян перестали працювати за кордоном, у тому числі для покупок в іноземних онлайн-магазинах. З великих платіжних систем на ринку Росії залишилася тільки китайська UnionPay, що працює в 180 країнах. Через це у Росії виник ажіотажний попит на карти UnionPay. Нині їх випускають уже десять російських банків. За оцінками експертів, з початку війни росіяни замовили півмільйона таких карт.