Інфляція у Туреччині зросла до 73,5%

За останні 24 роки інфляція Туреччини досягла найвищого рівня, вона зросла до 73,5%.
Про це повідомляє Politico.
За даними Турецького інституту статистики, опублікованими у п'ятницю, серед найбільш постраждалих секторів – транспорт. У ньому ціни зросли на 107,6% у річному обчисленні.
На другому місці – сектор продуктів харчування, де ціни зросли на 91,6%.
Це найвищий рівень інфляції у Туреччині з 1998 року. Наступного року країна ухвалила комплексну програму дефляції за підтримки МВФ.
Центральний банк Туреччини відмовився підвищувати відсоткові ставки, незважаючи на інфляцію, і зберігав їх незмінними протягом понад п'ять місяців.
Президент Реджеп Тайіп Ердоган особисто виступав проти підвищення ставки, заявляючи, що "ті, хто намагається нав'язати нам зв'язок між базовою ставкою та інфляцією, або неписьменні, або зрадники".
У квітні інфляція у Туреччині досягла майже 70% порівняно з цінами квітня 2021 року.
Стрімке зростання вартості життя підігріває невдоволення президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом та його партією.
За даними Турецького інституту статистики, опублікованими у п'ятницю, серед найбільш постраждалих секторів – транспорт. У ньому ціни зросли на 107,6% у річному обчисленні.
На другому місці – сектор продуктів харчування, де ціни зросли на 91,6%.
Це найвищий рівень інфляції у Туреччині з 1998 року. Наступного року країна ухвалила комплексну програму дефляції за підтримки МВФ.
Центральний банк Туреччини відмовився підвищувати відсоткові ставки, незважаючи на інфляцію, і зберігав їх незмінними протягом понад п'ять місяців.
Президент Реджеп Тайіп Ердоган особисто виступав проти підвищення ставки, заявляючи, що "ті, хто намагається нав'язати нам зв'язок між базовою ставкою та інфляцією, або неписьменні, або зрадники".
У квітні інфляція у Туреччині досягла майже 70% порівняно з цінами квітня 2021 року.
Стрімке зростання вартості життя підігріває невдоволення президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом та його партією.
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