Індонезія гине від циклону Сероя: десятки загиблих, тисячі евакуйованих

12:18 05 квітень Київ, Україна

Тропічний циклон Сероя обрушився на групу островів на південному сході Індонезії і Східного Тимору. З його вини були евакуйовані тисячі людей, загинули близько 80 осіб.



Про це повідомляє Reuters.



В індонезійській провінції Східна Нуса-Тенггара загинули 55 осіб і 40 зникли безвісти в результаті циклону, який викликав раптові повені, зсуви.



Відзначається, що понад 400 осіб були евакуйовані, а тисячі - постраждали.



У Східному Тиморі, який ділить острів Тимор з Індонезією, 21 людина загинула в результаті зсувів, раптових повеней і дерева, що впало, в основному в столиці Ділі, понад 1500 осіб були евакуйовані.



Обрушилися кілька мостів, впали дерева і заблокували деякі дороги в Індонезії, як мінімум одне судно затонуло в результаті сильної хвилі, викликаної циклоном, що ускладнило пошуково-рятувальні операції.



Президент Джоко Відодо висловив співчуття і закликав жителів дотримуватися вказівок польових офіцерів під час екстремальної погоди.



Циклон Сероя обрушився на море Саву на південному заході від острова Тимор рано вранці в понеділок.



Місцеві ЗМІ повідомляють, що протягом наступних 24 годин інтенсивність циклону може посилитися, що призведе до ще більшої кількості дощу, хвиль і вітрів.