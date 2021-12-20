Індонезія: кількість жертв перевищила півтори сотні, кількість зниклих невідома

09:53 06 квітень Київ, Україна

Жертвами повеней і зсувів, які руйнують Індонезію третій день поспіль, стали мінімум 157 осіб.

Про це пише ТАСС.



За даними індонезійського агентства з ліквідації стихійних лих, кількість загиблих на островах досягла 130 осіб, в Східному Тиморі - 27 смертей.



Перший удар стихії стався в ніч на неділю, 4 квітня. В країні не припиняються тривалі зливи.



Нагадаємо, біля узбережжя Індонезії 4 квітня стався потужний землетрус. Осередок землетрусу залягав на глибині 328 кілометрів.





