Індонезія: кількість жертв перевищила півтори сотні, кількість зниклих невідома

Жертвами повеней і зсувів, які руйнують Індонезію третій день поспіль, стали мінімум 157 осіб.
Про це пише ТАСС.
За даними індонезійського агентства з ліквідації стихійних лих, кількість загиблих на островах досягла 130 осіб, в Східному Тиморі - 27 смертей.
Перший удар стихії стався в ніч на неділю, 4 квітня. В країні не припиняються тривалі зливи.
Нагадаємо, біля узбережжя Індонезії 4 квітня стався потужний землетрус. Осередок землетрусу залягав на глибині 328 кілометрів.
За даними індонезійського агентства з ліквідації стихійних лих, кількість загиблих на островах досягла 130 осіб, в Східному Тиморі - 27 смертей.
Перший удар стихії стався в ніч на неділю, 4 квітня. В країні не припиняються тривалі зливи.
Нагадаємо, біля узбережжя Індонезії 4 квітня стався потужний землетрус. Осередок землетрусу залягав на глибині 328 кілометрів.
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