Індонезійський підводний човен Nanggala з екіпажем визнаний загиблим

12:32 25 квітень Київ, Україна

Спроби знайти і врятувати екіпаж індонезійського підводного човна не увінчалися успіхом. Човен визнаний затонулим, а весь екіпаж - загиблим. Сьогодні, 25 квітня, президент Індонезії Джоко Відодо виступив зі спеціальним відеозверненням, в якому заявив про загибель підводного човна Nanggala, на борту якого знаходився екіпаж з 53 військовослужбовців.

Командування ВМС доповіло йому, що судно затонуло в Балійскому морі, зазначив президент. Він пообіцяв докласти максимум зусиль для пошуків підводного човна.

Індонезійський народ сумує в зв'язку з загибеллю "патріотів, які охороняли суверенітет країни", сказав Відодо, назвавши подію трагедією.

Nanggala міг тріснути. Таку ймовірну причину катастрофи назвав начальник штабу ВМФ країни адмірал Юдо Маргоно.