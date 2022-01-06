Індонезійський підводний човен Nanggala з екіпажем визнаний загиблим

Спроби знайти і врятувати екіпаж індонезійського підводного човна не увінчалися успіхом. Човен визнаний затонулим, а весь екіпаж - загиблим. Сьогодні, 25 квітня, президент Індонезії Джоко Відодо виступив зі спеціальним відеозверненням, в якому заявив про загибель підводного човна Nanggala, на борту якого знаходився екіпаж з 53 військовослужбовців.
Командування ВМС доповіло йому, що судно затонуло в Балійскому морі, зазначив президент. Він пообіцяв докласти максимум зусиль для пошуків підводного човна.
Індонезійський народ сумує в зв'язку з загибеллю "патріотів, які охороняли суверенітет країни", сказав Відодо, назвавши подію трагедією.
Nanggala міг тріснути. Таку ймовірну причину катастрофи назвав начальник штабу ВМФ країни адмірал Юдо Маргоно.
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