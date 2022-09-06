Індія заявила про готовність відмовитися від нафти з росії, якщо з'явиться альтернатива російській сировині

19:27 06 вересня Київ, Україна

Індія розгляне можливість підтримки запропонованого США обмеження цін на російську нафту лише в тому випадку, якщо буде забезпечено постачання з таких країн, як Венесуела та Іран.

Про це Economic Times повідомили індійські чиновники, знайомі з позицією уряду щодо нафтового питання.



Країни G7 минулого тижня досягли домовленості про запровадження ліміту цін на нафту з росії, при перевищенні якого буде заборонено страхування її морських перевезень.



Китай відмовився приєднуватись до цього механізму і від імені офіційного представника МЗС Мао Нін закликав до «діалогу» заради стабілізації енергетичних ринків. Індія також відповіла відмовою делегації американських чиновників, які відвідували Нью-Делі наприкінці серпня, заявивши, що для операції потрібен ширший консенсус



Але насправді позиція Індії полягає в тому, що стеля цін можлива, якщо забезпечити альтернативу російській сировині, пояснило одне з джерел ET.

"Можна говорити про "стелю", коли іранські або венесуельські поставки з'являться на ринку", - сказав він.

Росія, нагадаємо, пригрозила припинити експорт нафти до країн, які приєднаються до ліміту на її вартість.



З початку війни в Україні Індія в 30 разів збільшила закупівлю російської нафти, рятуючи нафтовиків від бойкоту, оголошеного європейськими клієнтами. Якщо в січні на індійський ринок з росії йшло лише 30 тисяч барелів на день, то на початку червня поставки досягли рекордних 840 тисяч барелів.



У серпні на тлі візиту американських чиновників, які закликали Індію не порушувати введені проти росії санкції, експорт почав різко падати: на початку місяця це було 960 тисяч барелів на добу, а останнього тижня - вже лише 540 тисяч (-44%).