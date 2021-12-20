Індія заявила, що почалося постачання російського ракетного комплексу С-400

08:41 07 грудень Київ, Україна

Як заявив у понеділок міністр закордонних справ Нью-Делі, Росія почала постачання своєї системи протиракетної оборони великої дальності С-400, що викликало загрози санкцій США щодо Індії.



«Постачання почалося цього місяця і триватиме», - заявив міністр закордонних справ Індії Харш Вардхан Шрінгла після візиту в Нью-Делі президента Росії Володимира Путіна.



Зазначимо, Вашингтон раніше повідомляв Делі, що у разі закупівлі зброї в Росії, Індії загрожують санкції відповідно до закону США від 2017 року. На що Індія відповідала, що має намір керуватись виключно інтересами власної національної безпеки.