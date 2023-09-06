Індія запустить свою першу сонячну місію

Перша індійська космічна місія Aditya-L1 для вивчення Сонця готується до запуску, повідомила Індійська організація космічних досліджень та розробок (ISRO).
Космічний корабель планується вивести на гало-орбіту навколо точки Лагранжа 1 (L1) на відстані близько 1,5 млн км від Землі.
Згідно з ISRO, місія буде запущена ракетою PSLV із космічного центру Sathish Dhawan SHAR (SDSC SHAR) у Шріхарікоті. Корабель спочатку виведуть на низьку навколоземну орбіту.
У міру того, як орбіта стає більш еліптичною, космічний корабель буде запущений до точки L1 за допомогою бортового двигуна.
Загальний час від запуску до точки L1 Aditya-L1 займе близько чотирьох місяців.
Відомо, що космічний корабель нестиме сім корисних навантажень для спостереження за фотосферою, хромосферою та зовнішніми шарами Сонця за допомогою різних детекторів.
Згідно з ISRO, місія буде запущена ракетою PSLV із космічного центру Sathish Dhawan SHAR (SDSC SHAR) у Шріхарікоті. Корабель спочатку виведуть на низьку навколоземну орбіту.
У міру того, як орбіта стає більш еліптичною, космічний корабель буде запущений до точки L1 за допомогою бортового двигуна.
Загальний час від запуску до точки L1 Aditya-L1 займе близько чотирьох місяців.
Відомо, що космічний корабель нестиме сім корисних навантажень для спостереження за фотосферою, хромосферою та зовнішніми шарами Сонця за допомогою різних детекторів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі