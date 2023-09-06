Індія запустить свою першу сонячну місію

18:53 15 серпня Київ, Україна

Перша індійська космічна місія Aditya-L1 для вивчення Сонця готується до запуску, повідомила Індійська організація космічних досліджень та розробок (ISRO).

Космічний корабель планується вивести на гало-орбіту навколо точки Лагранжа 1 (L1) на відстані близько 1,5 млн км від Землі.



Згідно з ISRO, місія буде запущена ракетою PSLV із космічного центру Sathish Dhawan SHAR (SDSC SHAR) у Шріхарікоті. Корабель спочатку виведуть на низьку навколоземну орбіту.



У міру того, як орбіта стає більш еліптичною, космічний корабель буде запущений до точки L1 за допомогою бортового двигуна.



Загальний час від запуску до точки L1 Aditya-L1 займе близько чотирьох місяців.



Відомо, що космічний корабель нестиме сім корисних навантажень для спостереження за фотосферою, хромосферою та зовнішніми шарами Сонця за допомогою різних детекторів.