Індія заборонила виробникам дронів використовувати китайські компоненти

10:25 08 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters. Влада Індії заборонила компаніям-виробникам безпілотників, якими користується армія країни, використовувати у виробництві китайські деталі з міркувань безпеки.Про це повідомляє Reuters.



"Індія останніми місяцями заборонила вітчизняним виробникам військових безпілотників використовувати компоненти, виготовлені в Китаї, через занепокоєння з приводу вразливості безпеки, згідно з чотирма представниками оборонної та промислової промисловості та документами, з якими ознайомився Reuters", — йдеться у повідомленні.



Як пояснює інформагентство, цей захід було вжито на тлі напруженості у відносинах між сусідами в той час, як Нью-Делі проводить військову модернізацію, яка передбачає ширше використання безпілотних квадрокоптерів, дронів з високою дальністю польоту та інших автономних систем.



Однак на тлі прагнень індійської промисловості задовольнити потреби збройних сил країни представники оборони та промисловості заявили, що керівники служби безпеки Індії стурбовані ризиком збору розвідувальних даних китайськими компонентами, що забезпечують функції зв'язку, камер, радіопередачі та операційного програмного забезпечення дронів.



Троє з цих людей та деякі з шести інших чиновників та діячів промисловості, які надали інформацію журналістам Reuters, говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мали права спілкуватися зі ЗМІ через чутливість теми. Міністерство оборони Індії не відповіло на запитання інформагентства.



"В одному тендерному документі наголошувалося, що такі підсистеми мали "лазівки у безпеці", які скомпрометували важливі військові дані", - зазначають автори публікації.