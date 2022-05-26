Індія запровадить обмеження на експорт цукру

10:27 26 травня Київ, Україна

З 1 червня в Індії почнуть діяти обмеження на експорт цукру, щоб запобігти підвищенню цін.



Про це повідомляє видання The Economic Times.



Наголошується, що індійський уряд зобов'язав постачальників отримувати дозволи на продаж цукру за кордон у період з 1 червня до 31 жовтня.



Обмеження стосуються експорту цукру-сирцю, рафінованого та білого цукру, йдеться у повідомленні Головного управління зовнішньої торгівлі (DGFT). При цьому вони не застосовуватимуться до постачання цукру до США та Європейського Союзу в рамках встановлених раніше квот.



Як відомо, Індія є найбільшим у світі виробником цього продукту та другим за величиною експортером після Бразилії. Експерти вважають, що рішення країни вплине на вартість цукру по всьому світу.



Видання нагадало, що Індія та інші країни світу вживають аналогічних заходів в економіці на тлі війни в Україні, яка призвела до різкого зростання цін на продукти харчування в багатьох регіонах.