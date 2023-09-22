Індія тимчасово призупинила видачу віз канадцям

Індія тимчасово призупинила видачу віз громадянам Канади через конфлікт, що посилився, пов'язаний із вбивством лідера сикхів на території Канади.
Цю інформацію повідомило агентство ВВС.
Цю інформацію повідомило агентство ВВС.
Інформація про зупинення видачі віз з'явилася вперше на сайті Служби імміграції та натуралізації Індії у четвер.
Поки що Міністерство закордонних справ Індії відмовляється коментувати це рішення.
Цей крок послідував за рекомендацією Індії, яка закликає своїх громадян, які перебувають у Канаді або планують відвідування цієї країни, виявляти максимальну обережність.
Напруженість між двома країнами зросла після заяви прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про наявність "достовірних доказів", що пов'язують Індію із вбивством лідера сикхів та громадянина Канади Хардіпа Сінгха Ніджжара, якого Індія оголосила терористом у 2020 році. Індія відкинула ці звинувачення, називаючи їх "абсурдними".
За даними перепису 2021 року, у Канаді проживає близько 1,4 мільйона осіб індійського походження, що становить 3,7% населення країни.
За даними перепису 2021 року, у Канаді проживає близько 1,4 мільйона осіб індійського походження, що становить 3,7% населення країни.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі