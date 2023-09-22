Індія тимчасово призупинила видачу віз канадцям

07:43 22 вересня Київ, Україна

Індія тимчасово призупинила видачу віз громадянам Канади через конфлікт, що посилився, пов'язаний із вбивством лідера сикхів на території Канади.



Цю інформацію повідомило агентство ВВС.

Посольство Індії в Канаді розповсюдило важливе повідомлення, в якому йдеться: "З оперативних причин, починаючи з 21 вересня 2023 року, індійські візові послуги призупиняються до подальшого повідомлення". Це повідомлення опубліковано на сайті індійського візового сервіс-провайдера BLS.



Інформація про зупинення видачі віз з'явилася вперше на сайті Служби імміграції та натуралізації Індії у четвер.



Поки що Міністерство закордонних справ Індії відмовляється коментувати це рішення.



Цей крок послідував за рекомендацією Індії, яка закликає своїх громадян, які перебувають у Канаді або планують відвідування цієї країни, виявляти максимальну обережність.

Напруженість між двома країнами зросла після заяви прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про наявність "достовірних доказів", що пов'язують Індію із вбивством лідера сикхів та громадянина Канади Хардіпа Сінгха Ніджжара, якого Індія оголосила терористом у 2020 році. Індія відкинула ці звинувачення, називаючи їх "абсурдними".



За даними перепису 2021 року, у Канаді проживає близько 1,4 мільйона осіб індійського походження, що становить 3,7% населення країни.