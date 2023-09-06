12:32 17 серпня Київ, Україна

Індія веде переговори з росією щодо імпорту пшениці зі знижкою. Такі поставки з росії дозволять Нью-Делі ефективніше втручатися в ринок, щоб знизити ціни на пшеницю.



За словами анонімного джерела, уряд Індії вивчає можливість імпорту пшениці через приватну торгівлю та угоди між урядами. Рішення прийматиметься обережно.



Індія не імпортувала пшеницю через міжурядові угоди багато років. Востаннє вона закупила велику кількість пшениці у 2017 році – 5,3 млн тонн.



План індійського уряду імпортувати російську пшеницю є одним із заходів, спрямованих на зниження цін на основні товари: паливо, крупи та бобові, а також для пом'якшення впливу інфляції на бідних.



Обговорення нині мають приватний характер, остаточне рішення може бути прийнято за кілька тижнів.



Вищий державний службовець федерального міністерства продовольства Санджів Чопра раніше заявив, що пропозицій про імпорт пшениці з росії не надходило.