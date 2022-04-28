Індія: у пасажирський автобус на швидкості влетіла вантажівка, відомо про 18 загиблих

10:17 28 липня Київ, Україна

На півночі Індії, в припаркований на узбіччі пасажирський автобус з людьми в салоні, на повній швидкості в'їхала вантажівка. В результаті зіткнення загинули як мінімум 18 осіб. Кількість постраждалих вдвічі більше.

Про це в середу, 28 липня, повідомляє Hindu з посиланням на поліцію.



За даними поліції, через поломку автобус зупинився на узбіччі, частина пасажирів залишилися всередині, деякі вийшли на вулицю. В цей час в нього на великій швидкості ззаду врізалася вантажівка, що призвело до загибелі людей.



Постраждалих доставили в найближчу лікарню. Поліція проводить рятувальну операцію на місці аварії.



Через перевантаженість, поганий стан доріг і неакуратне водіння в Індії часто відбуваються серйозні ДТП. За офіційною статистикою, щорічно жертвами ДТП в країні стають понад 100 тисяч осіб, ще від 300 до 400 тисяч отримують травми різного ступеня тяжкості.