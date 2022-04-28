Індія: у пасажирський автобус на швидкості влетіла вантажівка, відомо про 18 загиблих

На півночі Індії, в припаркований на узбіччі пасажирський автобус з людьми в салоні, на повній швидкості в'їхала вантажівка. В результаті зіткнення загинули як мінімум 18 осіб. Кількість постраждалих вдвічі більше.
Про це в середу, 28 липня, повідомляє Hindu з посиланням на поліцію.
За даними поліції, через поломку автобус зупинився на узбіччі, частина пасажирів залишилися всередині, деякі вийшли на вулицю. В цей час в нього на великій швидкості ззаду врізалася вантажівка, що призвело до загибелі людей.
Постраждалих доставили в найближчу лікарню. Поліція проводить рятувальну операцію на місці аварії.
Через перевантаженість, поганий стан доріг і неакуратне водіння в Індії часто відбуваються серйозні ДТП. За офіційною статистикою, щорічно жертвами ДТП в країні стають понад 100 тисяч осіб, ще від 300 до 400 тисяч отримують травми різного ступеня тяжкості.
За даними поліції, через поломку автобус зупинився на узбіччі, частина пасажирів залишилися всередині, деякі вийшли на вулицю. В цей час в нього на великій швидкості ззаду врізалася вантажівка, що призвело до загибелі людей.
Постраждалих доставили в найближчу лікарню. Поліція проводить рятувальну операцію на місці аварії.
Через перевантаженість, поганий стан доріг і неакуратне водіння в Індії часто відбуваються серйозні ДТП. За офіційною статистикою, щорічно жертвами ДТП в країні стають понад 100 тисяч осіб, ще від 300 до 400 тисяч отримують травми різного ступеня тяжкості.
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