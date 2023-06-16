Індія успішно запустила ракету з новим навігаційним супутником

Сьогодні, 29 травня, в Індії Організація космічних досліджень та розробок (ISRO) успішно відправила в космос ракету-носій із новим навігаційним супутником.
Запуск місії GSLV-F12/NVS-01 відбувся на космодромі в Шріхарікоті, і він відзначений як значуще досягнення у космічній галузі.
Запуск місії GSLV-F12/NVS-01 відбувся на космодромі в Шріхарікоті, і він відзначений як значуще досягнення у космічній галузі.
Вага навігаційного супутника становить близько 2232 кг. Він буде розгорнутий на геоперехідній орбіті. Наступні маневри щодо підвищення орбіти будуть здійснені для виведення супутника на заплановану орбіту. NVS-01 оснащений антеною для роботи в L1, L5 і S діапазонах і атомним годинником, створеним місцевими виробниками.
Це ISRO's GSLV F12/NVS – 01 від Sriharikota. Geosynchronous satellite launch vehicle mission designed to deploy the NVS – 01 navigation satellite weighing o 2,232 kilograms @THChennai pic.twitter.com/bgCMu2vFkO- Sangeetha Kandavel (@sang1983) May 29, 2023
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