Індія успішно запустила ракету з новим навігаційним супутником

12:04 29 травня Київ, Україна

Сьогодні, 29 травня, в Індії Організація космічних досліджень та розробок (ISRO) успішно відправила в космос ракету-носій із новим навігаційним супутником.



Запуск місії GSLV-F12/NVS-01 відбувся на космодромі в Шріхарікоті, і він відзначений як значуще досягнення у космічній галузі.





Вага навігаційного супутника становить близько 2232 кг. Він буде розгорнутий на геоперехідній орбіті. Наступні маневри щодо підвищення орбіти будуть здійснені для виведення супутника на заплановану орбіту. NVS-01 оснащений антеною для роботи в L1, L5 і S діапазонах і атомним годинником, створеним місцевими виробниками.