Індія: помер володар титулу "найбільшої родини в світі"

16:06 14 червня Київ, Україна

У віці 76 років помер найбільш багатодітний батько в світі, у чоловіка з індійського штату Мізорам було 39 дружин і 89 дітей.

Про це в понеділок, 14 червня, пише BBC.



Чоловік відчув себе погано в неділю, його стан здоров'я різко погіршився. Чана екстрено доставили увечері в лікарню, проте по приїзду лікарі констатували його смерть. Володар титулу "найбільшої родини в світі" довгий час страждав на діабет і гіпертонію, що, ймовірно, і стало причиною його смерті.



Завдяки багатоженству Чан і його сім'я прославилися на весь світ, зробивши своє рідне село на північному сході Індії своєрідною пам'яткою для іноземних туристів. За даними ЗМІ, у Чана було 39 дружин, 89 дітей, 36 онуків і один правнук.



Всі вони жили під одним дахом в чотириповерховому будинку під назвою "Чууар Тан Рун" або Будинок нового покоління на 100 кімнат. Зі своєю першою дружиною, яка старша за нього на три роки, Чан познайомився, коли йому було 17 років.



Сім'я належить до християнської секти Chana Pawl, у якій близько 2000 послідовників. Всі вони живуть навколо будинку Чана в Бактаунг-Тлангнуаме, приблизно за 55 км від столиці Мізорама, Айзола. Саму релігійну церкву заснував дід Чана в 1942 році.