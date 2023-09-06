Індія стала четвертою країною, яка здійснила посадку космічного корабля на Місяць

06:56 24 серпня Київ, Україна

Індійський космічний корабель "Чандраян-3" 23 серпня за планом успішно приземлився на південному полюсі Місяця. Індія стала першою у світі країною, що посадила космічний корабель на південний полюс Місяця. До цього посадки на місячну поверхню здійснювали лише США, Китай та СРСР.



Про це повідомляє Індійська організація космічних досліджень.



"Чандраян-3", що на санскриті означає "місячний транспортний засіб", приземлився ближче до південного полюса Місяця, ніж будь-який інший космічний корабель. Як очікується, він працюватиме протягом двох тижнів під час серії експериментів. Вчені вважають, що там знаходяться поклади водяного льоду, який може бути перероблений на реактивне паливо або питну воду для майбутніх місій.