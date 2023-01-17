Індія провела велику закупівлю російської нафти

18:29 16 січня Київ, Україна

Індія минулого місяця закупила рекордну кількість російської нафти, причому країна імпортувала у 33 рази більше, ніж роком раніше.



Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Vortexa.



За даними Vortexa, Індія - третій найбільший у світі імпортер нафти - купувала в середньому 1,2 мільйона барелів на день у росії в грудні - це на 29% більше, ніж у листопаді.



Зараз росія є найбільшим джерелом нафти для Індії після того, як кілька місяців тому вона випередила Ірак та Саудівську Аравію.

"Індійські нафтопереробні заводи переробляють дешеву російську нафту відколи вторгнення в Україну змусило багатьох покупців відмовитися від поставок. Різке зростання цін у грудні, ймовірно, є результатом поглиблення знижок через додаткові санкції з боку G-7 та ЄС, включаючи обмеження ціни на рівні 60 доларів за барель", - пише агентство.

"Росія, ймовірно, запропонувала свою нафту з привабливою знижкою індійським нафтопереробникам, які перевершили Китай як найбільшого імпортера російської нафти", - сказала провідний аналітик з Азії у Vortexa Серена Хуанг.

Крім Urals, Індія останніми місяцями збільшила імпорт інших російських сортів нафти, таких як Arco, Sakhalin and Varandey, додала вона.