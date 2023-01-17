Індія провела велику закупівлю російської нафти

Індія минулого місяця закупила рекордну кількість російської нафти, причому країна імпортувала у 33 рази більше, ніж роком раніше.
Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Vortexa.
За даними Vortexa, Індія - третій найбільший у світі імпортер нафти - купувала в середньому 1,2 мільйона барелів на день у росії в грудні - це на 29% більше, ніж у листопаді.
Зараз росія є найбільшим джерелом нафти для Індії після того, як кілька місяців тому вона випередила Ірак та Саудівську Аравію.
Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Vortexa.
За даними Vortexa, Індія - третій найбільший у світі імпортер нафти - купувала в середньому 1,2 мільйона барелів на день у росії в грудні - це на 29% більше, ніж у листопаді.
Зараз росія є найбільшим джерелом нафти для Індії після того, як кілька місяців тому вона випередила Ірак та Саудівську Аравію.
Крім Urals, Індія останніми місяцями збільшила імпорт інших російських сортів нафти, таких як Arco, Sakhalin and Varandey, додала вона.
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