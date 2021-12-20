Індія продовжить захищати суверенітет на кордоні з КНР

Індія буде продовжувати зусилля із забезпечення миру на кордоні з Китаєм, але при цьому не припинить відстоювати свій суверенітет. Про це йдеться в заяві офіційного представника індійського МЗС Анурага Шрівастави.
Дипломат назвав територіальні претензії Китаю на долину Галван на сході Ладакха "перебільшеними і неспроможними". "Лінія дійсного контролю в Ладакх повинна неухильно дотримуватися, оскільки вона служить основою миру і спокою на кордоні з Китаєм", - підкреслив Шрівастава.
У п'ятницю дипломати Індії та Китаю в режимі онлайн продовжать обговорювати питання деескалації військової напруженості на кордоні двох країн в Ладакх. На початку наступного тижня індійські і китайські військові проведуть нові консультації для продовження розпочатого відведення сил в Ладакх і створення буферної зони в спірній ділянці двостороннього кордону, повідомляють місцеві ЗМІ.
Ситуація в Ладакх загострилася після того, як на початку травня там сталися зіткнення за участю близько 250 китайських та індійських військовослужбовців. Понад 100 осіб з обох сторін отримали поранення. В ніч з 15 на 16 червня зіткнення в Ладакх спалахнули знову в районі річки Галван. Вони привели до загибелі 20 військовослужбовців Індії і поранень ще 76. За твердженнями індійської сторони, в зіткненнях було вбито і поранено близько 45 китайських військовослужбовців.
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