Індія продовжить захищати суверенітет на кордоні з КНР

У МЗС назвали територіальні претензії Китаю на долину Галван на сході Ладакха "перебільшеними і неспроможними"

Індія буде продовжувати зусилля із забезпечення миру на кордоні з Китаєм, але при цьому не припинить відстоювати свій суверенітет. Про це йдеться в заяві офіційного представника індійського МЗС Анурага Шрівастави.

"Ми як і раніше переконані в необхідності підтримання миру і спокою в прикордонних районах, врегулювання розбіжностей шляхом діалогу, але Індія в той же час прихильна захисту свого суверенітету і територіальної цілісності", - наголошується в заяві, яку наводить у п'ятницю газета "Таймс оф Індіа ".

Дипломат назвав територіальні претензії Китаю на долину Галван на сході Ладакха "перебільшеними і неспроможними". "Лінія дійсного контролю в Ладакх повинна неухильно дотримуватися, оскільки вона служить основою миру і спокою на кордоні з Китаєм", - підкреслив Шрівастава.

У п'ятницю дипломати Індії та Китаю в режимі онлайн продовжать обговорювати питання деескалації військової напруженості на кордоні двох країн в Ладакх. На початку наступного тижня індійські і китайські військові проведуть нові консультації для продовження розпочатого відведення сил в Ладакх і створення буферної зони в спірній ділянці двостороннього кордону, повідомляють місцеві ЗМІ.

Ситуація в Ладакх загострилася після того, як на початку травня там сталися зіткнення за участю близько 250 китайських та індійських військовослужбовців. Понад 100 осіб з обох сторін отримали поранення. В ніч з 15 на 16 червня зіткнення в Ладакх спалахнули знову в районі річки Галван. Вони привели до загибелі 20 військовослужбовців Індії і поранень ще 76. За твердженнями індійської сторони, в зіткненнях було вбито і поранено близько 45 китайських військовослужбовців.