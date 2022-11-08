Індія продовжить закуповувати нафту росії - МЗС

16:13 08 листопада Київ, Україна

Індія продовжить закупівлю російської нафти, оскільки це вигідно для країни. Про це 8 листопада заявив міністр закордонних справ Субраманіям Джайшанкар після зустрічі з російським колегою сергієм лавровим, повідомляє Reuters.



Зазначається, що Індія стала найбільшим покупцем нафти у росії після Китаю. Її нафтопереробні заводи скуповують російське паливо зі знижкою.



Агентство нагадало, що Нью-Делі - третій за величиною імпортер нафти у світі та традиційний союзник москви, прямо не засудив вторгнення росії до України, і у вівторок відбулася п'ята цього року зустріч між Джайшанкаром та лавровим.

"Наш основний обов'язок - забезпечити індійському споживачеві найкращий можливий доступ на найвигідніших умовах до міжнародних (нафтогазових) ринків. У цьому відношенні ми бачили, що відносини між Індією та рф йдуть на користь. Отже, якщо це піде мені на користь, я б продовжив це", - наголосив глава індійського МЗС.

Як підкреслило Reuters, заява була зроблена за місяць до того, як США та їхні союзники з Великої сімки зроблять кроки, щоб перешкодити росії отримувати прибуток від нафти шляхом обмеження цін.