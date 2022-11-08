Індія продовжить закуповувати нафту росії - МЗС

Індія продовжить закупівлю російської нафти, оскільки це вигідно для країни. Про це 8 листопада заявив міністр закордонних справ Субраманіям Джайшанкар після зустрічі з російським колегою сергієм лавровим, повідомляє Reuters.
Зазначається, що Індія стала найбільшим покупцем нафти у росії після Китаю. Її нафтопереробні заводи скуповують російське паливо зі знижкою.
Агентство нагадало, що Нью-Делі - третій за величиною імпортер нафти у світі та традиційний союзник москви, прямо не засудив вторгнення росії до України, і у вівторок відбулася п'ята цього року зустріч між Джайшанкаром та лавровим.
Зазначається, що Індія стала найбільшим покупцем нафти у росії після Китаю. Її нафтопереробні заводи скуповують російське паливо зі знижкою.
Агентство нагадало, що Нью-Делі - третій за величиною імпортер нафти у світі та традиційний союзник москви, прямо не засудив вторгнення росії до України, і у вівторок відбулася п'ята цього року зустріч між Джайшанкаром та лавровим.
Як підкреслило Reuters, заява була зроблена за місяць до того, як США та їхні союзники з Великої сімки зроблять кроки, щоб перешкодити росії отримувати прибуток від нафти шляхом обмеження цін.
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