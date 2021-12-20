Індія планує розмістити винищувачі кордоні з КНР

13:48 20 липень Київ, Україна

Чергову партію військових винищувачів продасть Франція Індії вже в цьому місяці. Індія просить прискорити поставки і наступна партія літаків буде поставлена 27 липня 2020 року.

ВПС Індії розглядають питання про розміщення новітніх французьких винищувачів Rafale на кордоні з Китаєм в Східному Ладакхе. Про це в понеділок повідомляє газета Hindustan Times з посиланням на військові джерела.

"Така перспектива буде розглядатися на зустрічі командування ВПС в Нью-Делі 22 - 24 липня, - йдеться в матеріалах. - Винищувачі Rafale можуть бути дислоковані вздовж лінії фактичного контролю з Китаєм для зміцнення оперативних можливостей індійських збройних сил, не дивлячись на відведення військ Індії та Китаю в Східному Ладакхе ".

"Це складний і тривалий процес, відбиток на який наклав дефіцит взаємної довіри сторін", - наводить видання слова джерела.

За даними видання, Франція у відповідь на прохання Індії прискорити поставки винищувачів Rafale передасть їх чергову партію 27 липня. Замість чотирьох літаків, як планувалося, в неї увійдуть шість винищувачів. До теперішнього часу в складі індійських ВПС знаходяться чотири винищувачі Rafale.

У вересні 2016 року Індія замовила у Франції 36 літаків цього типу на суму $ 6,5 млрд. Відповідно до початкового графіку поставок, перші 18 літаків повинні були бути доставлені в Індію до лютого 2021 року, а решта очікувалися в квітні-травні 2022 року. Однак у зв'язку з військовим протистоянням Індії і Китаю в Східному Ладакхе їх поставки було вирішено прискорити. Зараз Індія розгорнула на сході Ладакха винищувачі МіГ-29, Су-30 МКІ, ударні вертольоти Apache і багатоцільові вертольоти CH-47F Chinook.

Ситуація в Східному Ладакхе загострилася після того, як в травні і червні там сталися зіткнення китайських та індійських солдатів. У них загинули не менше 20 військовослужбовців Індії і близько 45 китайських солдатів. Після цього Індія і Китай збільшили концентрацію своїх військ в цьому районі. На початку липня після двосторонніх переговорів почався поступовий відведення китайських та індійських військ від лінії фактичного контролю.