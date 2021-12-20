Індія відзначає фестиваль фарб Холі

Незважаючи на щодобовий приріст коронавірусних хворих, в Індії святкують 10-денний масштабний фестиваль фарб Холі.
Про це повідомляє India.com.
Прем'єр-міністр Моді привітав людей зі святом Холі і побажав, щоб фестиваль вдихнув нове життя в кожну людину.
Учасники фестивалю збираються біля Гангу, обсипають один одного фарбами, танцюють під мелодії релігійних піснеспівів.
Оскільки в Індії щодня спостерігається зростання кількості випадків коронавірусу, кілька штатів оголосили заборону на публічне святкування фестивалю Холі.
10-денний фестиваль Холі святкується навесні, його пов'язують з вічним коханням індуїстського божества Крішни і буянням фарб.
Прем'єр-міністр Моді привітав людей зі святом Холі і побажав, щоб фестиваль вдихнув нове життя в кожну людину.
Учасники фестивалю збираються біля Гангу, обсипають один одного фарбами, танцюють під мелодії релігійних піснеспівів.
Оскільки в Індії щодня спостерігається зростання кількості випадків коронавірусу, кілька штатів оголосили заборону на публічне святкування фестивалю Холі.
10-денний фестиваль Холі святкується навесні, його пов'язують з вічним коханням індуїстського божества Крішни і буянням фарб.
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