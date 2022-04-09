Індія: одночасно від удару блискавки померли 11 осіб

10:18 12 липня Київ, Україна

Під час екскурсії в резиденції раджі, яка знаходиться в Індії, від удару блискавки загинули відразу 11 осіб.

Про це повідомив телеканал NDTV.



Інцидент стався, коли люди робили селфі на сторожовій вежі палацу Амер - резиденції раджі Ман Сінгха I, що жив в 1550-1614 роках.



У момент удару блискавки на сторожовій вежі і на стіні форту знаходилися 27 осіб. Деякі з них отримали травми, коли в паніці зістрибнули зі сторожової вежі.



Влада штату Раджастхан оголосила про виплату компенсації в розмірі 500 тис. рупій ($6700) сім'ям загиблих.



Крім інциденту в палаці Амер, в неділю по всьому штату надійшли повідомлення про ще дев'ятьох жертв від удару блискавки: по одному в містах Баран і Джалавар, чотирьох у Кота і трьох в муніципалітеті Дхолпур. Семеро із загиблих були дітьми.



