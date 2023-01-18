Індія обійшла Китай за чисельністю населення

Населення Індії наприкінці 2022 року становило 1,417 мільярда людей, що на п'ять мільйонів більше, ніж у Китаї, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані організації World Population Review.
Напередодні влада Китаю оголосила, що вперше з 1960 року чисельність населення країни у 2022 році скоротилася на 850 тисяч проти попереднього року. За даними Державного статистичного управління КНР, у країні проживає понад 1,411 мільярда громадян.
За оцінкою World Population Review, станом на 18 січня населення Індії досягло 1,423 мільярда людей, тоді як інша дослідницька організація Macrotrends стверджує, що в Індії проживає 1,428 мільярда людей.
Сама ж Індія офіційно не повідомляла нових даних про чисельність населення. Десять років у країні проводять перепис населення, але у 2021 році його перенесли через пандемію коронавірусу. В ООН прогнозували, що Індія обжене Китай за чисельністю населення наприкінці 2023 року.
Bloomberg зазначає, що половина населення Індії - це люди молодше 30 років, тоді як кожен п'ятий громадянин Китаю - старше 60 років.
В Індії близько 800 мільйонів людей отримують від уряду безкоштовне продовольство — це єдина подібна програма у світі.
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