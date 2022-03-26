Індія: шахраї продали "лампу Аладдіна"

11:56 02 листопада Київ, Україна

У штаті Уттар-Прадеш двоє чоловіків продали старовинну лампу, що виконує бажання, на підтвердження "чарівництва" було продемонстровано появу джина. Поліція заарештувала шахраїв.

Придбав її лікар на ім'я Лаїк Хан за сім мільйонів рупій, що приблизно становить 41 тисячу доларів.



Звернувся обманутий покупець в поліцію після того, як з'ясував, що лампа не чарівна і джина, що виконує бажання, в ній немає.

"Шахраї хотіли отримати за лампу набагато більшу суму, але зійшлися на семи мільйонах рупій", - сказав старший офіцер Аміт Рай.

Він також повідомив, що шахраї зараз знаходяться під вартою. Також в розшук оголосили дружину одного з них. Вона зникла, і поліція її шукає.



У своїй скарзі, поданій в поліцію, обманутий лікар повідомив, що один із шахраїв прикинувся окультистом і навіть змусив з'явитися з лампи джина, що і стало вирішальним фактором. Коли він сам хотів потерти лампу, то йому заборонили це робити під приводом того, що джин йому зашкодить. Однак після укладення угоди пообіцяли йому, що джин тепер підвладний йому і принесе своєму новому власнику здоров'я, багатство і успіх.