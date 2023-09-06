Індія готується до зміни назви країни на традиційне "Бхарат"

18:26 05 вересня Київ, Україна

Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді винесе на голосування в парламенті Індії пропозицію про зміну назви країни на традиційну "Бхарат". Про це повідомляє газета Times Now.



За інформацією видання, голосування заплановане на спеціальну сесію парламенту, яка відбудеться у період з 18 по 22 вересня.



Зазначимо, що журналісти The Economic Times зазначають, що речник Конгресу Джайрам Рамеш поширив запрошення від імені президента на майбутній саміт G20, запланований на 9-10 вересня в Делі. Цікаво, що у цих запрошеннях країна вже називається "Бхарат", а не "Індія".



Наголошується також, що багато членів правлячої партії прем'єр-міністра Нарендри Моді, Бхаратія джаната парті, підтримують цю ініціативу щодо зміни назви країни.