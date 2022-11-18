Індійські НПЗ побоюються купувати російську нафту через санкції ЄС

14:31 17 листопада Київ, Україна

Від російської нафти на користь альтернативних постачальників відмовився оператор найбільшого у світі індійського нафтопереробного заводу (НПЗ) Reliance Industries Ltd.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на учасників ринку.

Компанія, один із лідерів за обсягами закупівель російської нафти, поки не розміщувала нових замовлень на дати з постачанням пізніше 5 грудня — після запровадження нових санкцій західних країн.

Аналогічну вичікувальну позицію зайняла державна компанія Bharat Petroleum Corp.



Представники компаній відмовилися коментувати ситуацію. Однак джерела видання стверджують, що Reliance побоюється можливих санкцій через тісне співробітництво із закордонними банками, які західні санкції виконують і стежать за тим, щоб їхні контрагенти не порушували введених обмежень.

«Санкційний механізм створює надто багато невизначеностей. Ми не знаємо, яким може бути механізм оплати і яку граничну ціну буде встановлено», — заявило джерело в одній з державних компаній.

Однак далеко не всі компанії вирішили перестрахуватися і не ризикувати: наприклад, державна Індійська нафтова корпорація (ІНК) запросила в росії постачання нафти і після 5 грудня. Компанія має намір отримати російську нафту, щоб мінімізувати ризики перебоїв виробничих процесів. Джерело, близьке до компанії, пояснило продовження співпраці з росією неможливістю оперативно перебудувати логістичні ланцюжки, що вже сформувалися. Він також зазначив, що, на відміну від інших компаній, ІНК не могла оперативно перебудуватися на поставки з Близького Сходу.



Продовжить закуповувати російську нафту й Nayara Energy, щоправда, тут причини досить очевидні: 49% компанії належить російській держкомпанії «Роснефть», за що проти неї вже запроваджено обмеження на міжнародному рівні. З компанією давно не співпрацюють міжнародні банки, а усі фінансові операції вона проводить через місцеві фінансові організації.



Питання супроводу нафтових угод через швидке введення санкцій залишається одним з найбільш гострих для потенційних покупців російської нафти. Західні обмеження забороняють надавати будь-які послуги покупцям російської нафти у разі, якщо ціна закупівлі була вищою за встановлену стелю. Однак в Індії вже створили свої альтернативи західним страховикам та фінансовим організаціям, тому ці санкції не мають стати проблемою, зазначає агентство. Індія та росія мають намір продовжити співпрацю, наростивши розрахунок у національних валютах, для чого російські Газпромбанк, ВТБ та Сбербанк вже створили необхідну інфраструктуру та відкрили відповідні рахунки в індійських банках.



Майбутні обмеження, ймовірно, негативно позначаться на доходах російського бюджету, які все сильніше зав'язані на постачання енергоресурсів. На тлі нових санкцій Продовжить закуповувати російську нафту й Nayara Energy, щоправда, тут причини досить очевидні: 49% компанії належить російській держкомпанії «Роснефть», за що проти неї вже запроваджено обмеження на міжнародному рівні. З компанією давно не співпрацюють міжнародні банки, а усі фінансові операції вона проводить через місцеві фінансові організації.Питання супроводу нафтових угод через швидке введення санкцій залишається одним з найбільш гострих для потенційних покупців російської нафти. Західні обмеження забороняють надавати будь-які послуги покупцям російської нафти у разі, якщо ціна закупівлі була вищою за встановлену стелю. Однак в Індії вже створили свої альтернативи західним страховикам та фінансовим організаціям, тому ці санкції не мають стати проблемою, зазначає агентство. Індія та росія мають намір продовжити співпрацю, наростивши розрахунок у національних валютах, для чого російські Газпромбанк, ВТБ та Сбербанк вже створили необхідну інфраструктуру та відкрили відповідні рахунки в індійських банках.Майбутні обмеження, ймовірно, негативно позначаться на доходах російського бюджету, які все сильніше зав'язані на постачання енергоресурсів. На тлі нових санкцій припинити імпорт російської нафти задумав і Китай

Аналітики зазначають, що подібна ситуація змусить росію пропонувати додатковий дисконт на свою продукцію, що додатково зменшить доходи.