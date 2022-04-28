13:40 28 квітня Київ, Україна

Один із найбільших світових автодилерів, британський Inchcape йде з росії.

Про це йдеться у звіті компанії.

"Ми домовилися про продаж нашого російського бізнесу місцевому керівництву на чолі з нинішнім генеральним директором та фінансовим директором", - йдеться у повідомленні.

Закриття угоди очікується у травні 2022 року. Компанія планує продати російські активи місцевому менеджменту за 76 млн євро з розстрочкою на п'ять років.

Також в Inchcape наголосили, що компанія не має наміру повертатися на російський ринок.



Зазначається, що після продажу в 2021 році роздрібної компанії в санкт-петербурзі, у Inchcape залишався бізнес у москві, пов'язаний з роздрібним продажем BMW, Jaguar Land Rover, Toyota і Volvo.

За даними компанії, за минулий рік він приніс близько 740 млн фунтів виторгу та прибутку до оподаткування у розмірі 47 млн фунтів.