Імпічмент президентки Грузії: парламент не зміг набрати необхідної кількості голосів

Грузинський парламент не зміг набрати необхідної кількості голосів для оголошення імпічменту президентці Саломе Зурабішвілі після неоднозначного рішення Конституційного Суду, який заявив, що вона перевищила свої повноваження.
На офіційному сайті парламенту Грузії зазначається, що 86 депутатів висловилися на підтримку імпічменту Зурабішвілі, тоді як для його проведення необхідно було щонайменше 100 голосів. Один депутат висловив протилежну думку. Голосування проводилося таємно і сама президентка була присутня на засіданні.
У своєму виступі Зурабішвілі висловила своє невдоволення рішенням Конституційного Суду та закликала надати Грузії статус кандидата на вступ до Європейського Союзу з метою уникнути впливу росії.
Згідно з парламентським регламентом Грузії, повторно оголосити імпічмент президенту вже неможливо.
На офіційному сайті парламенту Грузії зазначається, що 86 депутатів висловилися на підтримку імпічменту Зурабішвілі, тоді як для його проведення необхідно було щонайменше 100 голосів. Один депутат висловив протилежну думку. Голосування проводилося таємно і сама президентка була присутня на засіданні.
У своєму виступі Зурабішвілі висловила своє невдоволення рішенням Конституційного Суду та закликала надати Грузії статус кандидата на вступ до Європейського Союзу з метою уникнути впливу росії.
Згідно з парламентським регламентом Грузії, повторно оголосити імпічмент президенту вже неможливо.
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