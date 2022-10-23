Саме політика Меркель вплинула на розв'язання війни в Україні - Бушман

09:16 23 жовтня Київ, Україна

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман висловив думку, що саме політика Ангели Меркель, якою вона керувалася після анексії Кримського півострова, значною мірою вплинула на розв'язання Росією після повномасштабної війни в Україні.. Про це у суботу, 22 жовтня, пише Welt.

Він підкреслив, що після анексії Криму росією, Німеччина "закрила на це очі", продовживши будувати Північний потік - 2, тим самим "схваливши" анексію територій і зробивши Німеччину залежною від Кремля від постачання газу зі сходу.

При цьому, аналізуючи ситуацію, він заявив про структурні паралелі у структурі безпеки Європи сьогодні і 1938 року.

"Ми маємо справу з диктаторами, які висувають територіальні претензії. І які розраховують на те, що західні демократії залишать їх під тиском. Тоді вважалося, що йдеться про Чехословаччину. Також багато хто вважав, що йдеться про Крим. Або потім про Україну. Але це не так. Тут атаковано всю нашу систему цінностей, - пояснив Бушман.

За його словами, політикою примирення нічого не можна досягти.

"Диктатор сприймає це лише як запрошення", - заявив Бушман.

Нагадаємо, Меркель заявила, що міцний світ у Європі можливий лише за участю Росії. Колишня канцлер Німеччини стверджує, що не вважає помилковою свою політику, в тому числі рішення збільшити закупівлю природного газу в Росії.

Раніше вона закликала не відмахуватися від загроз президента Росії Володимира Путіна.