Саме політика Меркель вплинула на розв'язання війни в Україні - Бушман

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман висловив думку, що саме політика Ангели Меркель, якою вона керувалася після анексії Кримського півострова, значною мірою вплинула на розв'язання Росією після повномасштабної війни в Україні.. Про це у суботу, 22 жовтня, пише Welt.
Він підкреслив, що після анексії Криму росією, Німеччина "закрила на це очі", продовживши будувати Північний потік - 2, тим самим "схваливши" анексію територій і зробивши Німеччину залежною від Кремля від постачання газу зі сходу.
При цьому, аналізуючи ситуацію, він заявив про структурні паралелі у структурі безпеки Європи сьогодні і 1938 року.
За його словами, політикою примирення нічого не можна досягти.
Нагадаємо, Меркель заявила, що міцний світ у Європі можливий лише за участю Росії. Колишня канцлер Німеччини стверджує, що не вважає помилковою свою політику, в тому числі рішення збільшити закупівлю природного газу в Росії.
Раніше вона закликала не відмахуватися від загроз президента Росії Володимира Путіна.
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