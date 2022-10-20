Ілон Маск запускає сервіс супутникового Інтернету в літаках

Компанія американського мільярдера та винахідника Ілона Маска SpaceX анонсувала запуск у 2023 році сервісу супутникового Інтернету SpaceX на літаках у рамках проєкту Starlink Aviation.
Про це повідомили у компанії.
Сервіс забезпечить швидкість Інтернету до 350 Мбіт/с для кожного літака, обладнаного терміналом Aero. Цього буде достатньо для відеодзвінків, онлайн-ігор та інших видів діяльності з високою швидкістю передачі даних, зазначили в SpaceX.
Сервіс забезпечить швидкість Інтернету до 350 Мбіт/с для кожного літака, обладнаного терміналом Aero. Цього буде достатньо для відеодзвінків, онлайн-ігор та інших видів діяльності з високою швидкістю передачі даних, зазначили в SpaceX.
Це, безумовно, великий стрибок у порівнянні зі стандартною швидкістю, яку пропонує більшість Wi-Fi у літаку, пише The Verge.
Зараз більшість польотів використовують системи повітря-земля, які досягають максимальної швидкості приблизно 10 Мбіт/с за політ (і працюють тільки при польоті над землею), тоді як поточні супутникові системи зазвичай пропонують від 30 Мбіт/с до 100 Мбіт/с. Оскільки ці швидкості вказані для кожного літака, фактичні швидкості можуть відрізнятись в залежності від кількості пасажирів, які користуються Інтернетом у кожному рейсі.
Сторінки підтримки на сайті SpaceX стверджують, що підключення до їхнього Інтернету буде доступне під час рулювання, зльоту, польоту як над землею, так і над водою. А також при приземленні із затримкою всього 20 мс.
Starlink Aviation матиме глобальне покриття, повідомили у компанії.
Очікується, що сервіс розпочне роботу в середині 2023 року.
За даними Aviacionline, під час недавнього тестового польоту Starlink Aviation зміг запропонувати швидкість Інтернету на борту 100 Мбіт/с. Демонстрацію провела на рейсі між Бербанком та Сан-Хосе до Каліфорнії компанія JSX. У квітні вона оголосила, що стане однією із перших авіакомпаній, які запровадять інтернет-сервіс на борту.
У квітні компанія Hawaiian Airlines також оголосила про угоду щодо Starlink, встановлення сервісів розпочнеться у 2023 році.
Як пише The Verge, Маск давно обговорював плани компанії запропонувати свій інтернет-сервіс Starlink для літаків. У березні 2021 року SpaceX подала запит до Федеральної комісії США у зв'язку з дозволом використання Starlink на рухомих платформах.
З цього моменту винахідник анонсував Starlink Maritime для човнів та Starlink RV для мобільних будинків.
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