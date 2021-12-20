Ілон Маск запускає нову порцію супутників Starlink

Запуск ракети-носія Falcon 9 Block 5 з черговою, вже десятої порцією супутників Starlink, які виводить на орбіту підприємство Ілона Маска SpaceX, відбудеться сьогодні, 8 липня, о 19.00 за київським часом. Це буде вже третя спроба запуску, спочатку запланованого на 22 червня - старт місії Block 5 переносили двічі. Сьогодні, однак, як стверджують в SpaceX, запуск відбудеться.
Facon 9 з супутниками Starlink версії 1.0 злетить зі стартового комплексу Launch Complex 39A Космічного центру Кеннеді. Всього на орбіту виведуть 60 космічних апаратів Starlink і два супутника від компанії BlackSky.
Facon 9 з супутниками Starlink версії 1.0 злетить зі стартового комплексу Launch Complex 39A Космічного центру Кеннеді. Всього на орбіту виведуть 60 космічних апаратів Starlink і два супутника від компанії BlackSky.
Facon 9 з супутниками Starlink версії 1.0 злетить зі стартового комплексу Launch Complex 39A Космічного центру Кеннеді. Всього на орбіту виведуть 60 космічних апаратів Starlink і два супутника від компанії BlackSky.
Останню партію супутників Starlink SpaceX запустила 13 червня цього року. За словами Ілона Маска, головна мета програми Starlink - забезпечення широкосмугового інтернету абсолютно у всіх куточках планети. У компанії SpaceX планують розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а в подальшому - з 30 тисяч) для того, щоб створити повномасштабну мережу, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет на безкоштовній основі.
Останню партію супутників Starlink SpaceX запустила 13 червня цього року. За словами Ілона Маска, головна мета програми Starlink - забезпечення широкосмугового інтернету абсолютно у всіх куточках планети. У компанії SpaceX планують розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а в подальшому - з 30 тисяч) для того, щоб створити повномасштабну мережу, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет на безкоштовній основі.
У SpaceX повідомили, що вже в 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета. Загальна сума інвестицій в реалізацію проекту оцінюється в 10 мільярдів доларів.
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