Ілон Маск запускає нову порцію супутників Starlink

Facon 9 з супутниками Starlink версії 1.0 злетить зі стартового комплексу Launch Complex 39A Космічного центру Кеннеді. Всього на орбіту виведуть 60 космічних апаратів Starlink і два супутника від компанії BlackSky.



Останню партію супутників Starlink SpaceX запустила 13 червня цього року. За словами Ілона Маска, головна мета програми Starlink - забезпечення широкосмугового інтернету абсолютно у всіх куточках планети. У компанії SpaceX планують розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а в подальшому - з 30 тисяч) для того, щоб створити повномасштабну мережу, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет на безкоштовній основі.

У SpaceX повідомили, що вже в 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета. Загальна сума інвестицій в реалізацію проекту оцінюється в 10 мільярдів доларів.