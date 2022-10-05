Ілон Маск таки придбає Twitter за 44 мільярди доларів

16:29 05 жовтня Київ, Україна





Американський бізнесмен Ілон Маск (Tesla, SpaceX) все-таки завершить угоду щодо придбання соцмережі Twitter за 44 мільярди доларів, пише Reuters.

За його словами, придбання Twitter прискорить створення «додатку X для всього».

Пропозиція про поновлення переговорів передувала судовому засідання між Маском та Twitter, яке мало відбутися 17 жовтня у Делавері.



За інформацією Reuters, власники соцмережі вже отримали листа від Маска з пропозицією закрити угоду, проте поки що невідомо, чи погодилися в Twitter.



Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Ілон Маск купує соціальну мережу Twitter за 44 мільярди доларів.. Він заявив, що хоче зробити Twitter кращим: додати нові функції, зробити «відкритими» для аудиторії алгоритми, а також подолати спам-ботів.



Проте вже в липні Маск заявив, що відмовляється від угоди через «велику заявлену кількість ботів у Twitter». Соцмережа запевняє, що вони щодня видаляють один мільйон спам-акаунтів і становлять менше ніж 5% активної бази користувачів.