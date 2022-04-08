Ілон Маск увійде до ради директорів платформи мікроблогів Twitter

Глава Tesla та засновник SpaceX Ілон Маск увійде до ради директорів Twitter. Напередодні він став найбільшим акціонером компанії.
Про це розповів гендиректор Twitter Параг Агравал.
Про це розповів гендиректор Twitter Параг Агравал.
Маск залишиться у складі ради директорів Twitter щонайменше до 2024 року.
4 квітня Комісія з цінних паперів і бірж США повідомила, що трастовий фонд, що належить Маску, купив 73,5 мільйона акцій Twitter. Таким чином Маск став власником 9,2% акцій соцмережі та її найбільшим акціонером. Його пакет коштує близько 2,89 мільярда доларів.
На тлі звістки про входження Маска до капіталу Twitter акції соцмережі 4 квітня зросли на 27%. 5 квітня вони подорожчали ще більш як на 9%.
Сам Маск 5 квітня запустив у своєму твіттер-акаунті опитування, чи потрібна кнопка редагування твітів. 73% учасників опитування відповіли, що так.
4 квітня Комісія з цінних паперів і бірж США повідомила, що трастовий фонд, що належить Маску, купив 73,5 мільйона акцій Twitter. Таким чином Маск став власником 9,2% акцій соцмережі та її найбільшим акціонером. Його пакет коштує близько 2,89 мільярда доларів.
На тлі звістки про входження Маска до капіталу Twitter акції соцмережі 4 квітня зросли на 27%. 5 квітня вони подорожчали ще більш як на 9%.
Сам Маск 5 квітня запустив у своєму твіттер-акаунті опитування, чи потрібна кнопка редагування твітів. 73% учасників опитування відповіли, що так.
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