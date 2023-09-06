Ілон Маск сприяє збільшенню охоплення російської пропаганди у Twitter – ЄС

07:48 03 вересня Київ, Україна

Насамперед нагадаємо, що у 2019 році, коли Twitter перебувала під головуванням колишнього генерального директора Джека Дорсі, компанія заборонила політичну рекламу.

Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів у листопаді минулого року. З 23 липня логотип Twitter був замінений на літеру Х на чорному тлі, а Маск заявив про те, що платформа X (Twitter) повертає політичну рекламу. Своє рішення він обґрунтував "прихильністю до свободи слова".

Як йдеться в опублікованому Європейською комісією дослідженні, реформи, які бізнесмен Ілон Маск провів у соцмережі Х (Twitter), сприяють збільшенню охоплення російської пропаганди.

"Попередній аналіз показує, що охоплення і вплив облікових записів кремля в першій половині 2023 року ще більше зросли, зокрема, завдяки скасуванню стандартів безпеки Twitter", - йдеться в дослідженні некомерційної аналітичної групи Reset.

При цьому дослідження показало, що політика таких компаній, як Telegram і Meta, які володіють Instagram і Facebook, також виявилася неефективною в обмеженні російської дезінформації.

"У 2022 році аудиторія та охоплення прокремлівських акаунтів у соціальних мережах суттєво збільшилися по всій Європі", - йдеться у доповіді.

Зазначається, що акаунти, що підтримуються росією і не заблоковані в Євросоюзі, мають не менше 165 млн передплатників, і в 2022 році їх переглянули не менше 16 млрд разів.

Як зазначається у доповіді, в абсолютних цифрах прокремлівські акаунти, як і раніше, охоплюють найбільшу аудиторію на платформах Meta. Тим часом, розмір аудиторії підтримуваних кремлем акаунтів у Тelegram збільшився більш ніж утричі.