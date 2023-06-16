Ілон Маск збирається провести ребрендинг Twitter

10:29 02 червня Київ, Україна

Ілон Маск має намір провести ребрендинг соціальної мережі Twitter , що належить йому. Нинішня назва порталу може змінитися, а місце емблеми у вигляді синьої пташки займе символ X.

Бізнесмен прокоментував публікацію порталу T(w)itter Daily News, який, посилаючись на інтерв'ю Маска, повідомив, що соцмережа може бути перейменована на X у зв'язку з розширенням її функціоналу.

"Це правда", - зазначив Маск у коментарі до цієї публікації.

NEWS: Twitter може бути rebranded до різного імені в майбутньому, Elon has hinted.



Він каже, що порівняно зі старим Twitter платформа X матиме набагато більше різноманітних довгих текстових, відео, повідомлень і фінансових послуг.. Ілон: «Твіттер», я вважаю, неправильний бренд для цього». pic.twitter.com/xsTvzp0LtE — T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) June 1, 2023

Після ребрендингу там з'явиться набагато ширший спектр довгих текстів, відео, обміну смс та фінансових послуг.

За даними компанії Fidelity, соціальна мережа Twitter зараз коштує третину суми, яку Ілон Маск заплатив за неї наприкінці минулого року. Він визнав, що переплатив за Twitter, який він купив за 44 мільярди доларів, включаючи 33,5 мільярда доларів власного капіталу.



Вперше Fidelity знизила вартість своєї частки у Twitter у листопаді до 44% ціни придбання. Після цього були подальші уцінки в грудні і лютому.