Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі

Гендиректор Tesla Ілон Маск знову посів перше місце в списку найзаможніших людей планети, обійшовши бізнес-магната Бернара Арно після того, як акції компанії LVMH впали на 2,6% на торгах у Парижі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що цього року Маск та 74-річний француз Арно змагаються за перше місце у рейтингу Bloomberg Billionaires Index – списку 500 найбагатших людей світу.
Арно вперше випередив Маска у грудні. Компанія LVMH, заснована Арно, володіє такими брендами, як Louis Vuitton, Fendi та Hennessy. Акції LVMH впали приблизно на 10% із квітня.
Ілон Маск заробив цього року понад 55,3 млрд доларів, переважно завдяки компанії Tesla. Автовиробництво, на частку якого припадає 71% його статків, з початку року зросло на 66%.
Зараз статки Маска оцінюються приблизно в 192,3 млрд доларів, а статки Арно - близько 186,6 млрд доларів.
Зазначається, що цього року Маск та 74-річний француз Арно змагаються за перше місце у рейтингу Bloomberg Billionaires Index – списку 500 найбагатших людей світу.
Арно вперше випередив Маска у грудні. Компанія LVMH, заснована Арно, володіє такими брендами, як Louis Vuitton, Fendi та Hennessy. Акції LVMH впали приблизно на 10% із квітня.
Ілон Маск заробив цього року понад 55,3 млрд доларів, переважно завдяки компанії Tesla. Автовиробництво, на частку якого припадає 71% його статків, з початку року зросло на 66%.
Зараз статки Маска оцінюються приблизно в 192,3 млрд доларів, а статки Арно - близько 186,6 млрд доларів.
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