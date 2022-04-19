Ілон Маск визнаний одним з найбагатших людей

Успіхи компанії Ілона Маска з кожним роком б'ють всі рекорди. За ідеєю, американський винахідник повинен багатіти вже тільки від згадки своїх доходів і успіхів своїх компаній.



Так, через курс акцій Tesla на фондових торгах статок Маска виріс відразу на 7,2 млрд доларів і оцінюється тепер приблизно в 128 млрд доларів. Такі дані дозволили йому нарешті обігнати главу корпорації Microsoft Білла Гейтса (також близько $128 млрд) і наблизитися до глави компанії Amazon Джеффа Безоса ($182 млрд). Гейтс тепер на третьому місці.

Нагадаємо, що тільки за останній рік Ілон Маск кратно збільшив свої статки.



Так, за підрахунками аналітиків, за 12 місяців він розбагатів на 100 млрд доларів. Як зазначає агентство Bloomberg, це свого роду рекорд - до нього ще ніхто з 500 найбагатших людей планети так швидко не багатів. У січні Маск в рейтингу Bloomberg займав 35-е місце.