Ілон Маск пригрозив прибрати Twitter із AppStore

Глава Twitter Ілон Маск у соцмережі звинуватив Apple у запереченні "свободи слова" і пригрозив прибрати Twitter із AppStore.
Про це повідомляє Bloomberg, Twitter Маска.
Причиною стало скорочення техгігантом Apple реклами в Twitter із приходом до соцмережі Маска. Мільярдер запитав, "чи Apple ненавидить свободу слова".
Таким чином, Маск кидає виклик компанії, яка є життєво важливою для існування Twitter. За словами людей, знайомих із цим питанням, Apple була одним із найбільших рекламодавців у соціальній мережі, яка мала цілу команду співробітників, які займалися підтримкою відносин. Витрати на рекламу значно перевищували 100 млн дол. щорічно, повідомив один із співрозмовників агентства.
Apple також керує важливим шлюзом для користувачів Twitter: App Store. Якщо компанія Маска втратить доступ до нього, вона буде відрізана від понад 1,5 мільярда пристроїв по всьому світу.
Хоча деякі користувачі Twitter заявляють, що вони продовжують бачити рекламу Apple у своїх стрічках, співрозмовник агентства підтвердив, що компанія скоротила рекламу.
Про це повідомляє Bloomberg, Twitter Маска.
Причиною стало скорочення техгігантом Apple реклами в Twitter із приходом до соцмережі Маска. Мільярдер запитав, "чи Apple ненавидить свободу слова".
Таким чином, Маск кидає виклик компанії, яка є життєво важливою для існування Twitter. За словами людей, знайомих із цим питанням, Apple була одним із найбільших рекламодавців у соціальній мережі, яка мала цілу команду співробітників, які займалися підтримкою відносин. Витрати на рекламу значно перевищували 100 млн дол. щорічно, повідомив один із співрозмовників агентства.
Apple також керує важливим шлюзом для користувачів Twitter: App Store. Якщо компанія Маска втратить доступ до нього, вона буде відрізана від понад 1,5 мільярда пристроїв по всьому світу.
Хоча деякі користувачі Twitter заявляють, що вони продовжують бачити рекламу Apple у своїх стрічках, співрозмовник агентства підтвердив, що компанія скоротила рекламу.
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