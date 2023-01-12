Ілон Маск побив світовий рекорд з найбільшої втрати стану в історії

14:50 12 січня Київ, Україна

Ілон Маск побив світовий рекорд із найбільшої втрати стану в історії, повідомили на сайті Книги рекордів Гіннесса. Маск втратив близько $165 мільярдів з листопада 2021 року до грудня 2022 року. Цифри базуються на даних Forbes, але інші джерела припускають, що його втрати можуть бути більшими.



Зменшення статків Ілона Маска пов'язане з акціями Tesla, вартість яких у 2022 році впала на 65%, і з покупкою компанії Twitter за 44 мільярди доларів. Проте Маск залишається другою найбагатшою людиною у світі (після Бернара Арно – засновника LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)).



Збитки Ілона Маска з листопада 2021 року перевищили попередній рекорд у $58,6 мільярда — саме стільки втратив японський технологічний інвестор Масаоші Сон у 2000 році.



Приблизні збитки базуються на вартості акцій Маска. Вони ще можуть подорожчати, і тоді статки американського мільярдера знову зростуть.



Раніше повідомлялося, що Ілон Маск втратив понад 200 мільярдів доларів через падіння акцій компанії-виробника електромобілів. Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, який нещодавно купив соціальну мережу Twitter, більше не найбагатша людина у світі. Перше місце займає глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.