Ілон Маск починає масові звільнення у Twitter — The Washington Post

15:32 04 листопада Київ, Україна





Про це йдеться у матеріалі The Washinghton Post.



Пізно ввечері 3 листопада співробітники компанії отримали електронний лист із повідомленням про план скорочення робочих місць, в якому повідомлялося, що до 9 ранку в п'ятницю 4 листопада працівники отримають електронний лист із темою листа: "Ваша роль у Twitter".



Ті, хто збереже свої робочі місця, отримають повідомлення електронною поштою компанії. Ті, хто їх втратить, будуть повідомлені їхньою особистою електронною поштою. Ілон Маск розпочав масові звільнення в компанії Twitter . Співробітники заявили, що звільнення торкнулися цілих команд.Про це йдеться у матеріалі The Washinghton Post.Пізно ввечері 3 листопада співробітники компанії отримали електронний лист із повідомленням про план скорочення робочих місць, в якому повідомлялося, що до 9 ранку в п'ятницю 4 листопада працівники отримають електронний лист із темою листа: "Ваша роль у Twitter".Ті, хто збереже свої робочі місця, отримають повідомлення електронною поштою компанії. Ті, хто їх втратить, будуть повідомлені їхньою особистою електронною поштою.

"Ми усвідомлюємо, що це вплине на низку осіб, які зробили цінний внесок у розвиток Twitter, але ця дія, на жаль, необхідна для забезпечення успіху компанії, що рухається вперед", - йдеться в кількох версіях електронного листа, отриманих The Washington Post.

Всім, хто не отримав електронного листа до 17:00, було запропоновано зв'язатися з підприємством. 4 листопада офіси компанії закриті.

"Ми визнаємо, що це неймовірно складний досвід, який потрібно пережити, незалежно від того, чи постраждали ви, чи ні. Ми вдячні за ваш внесок у Twitter та за ваше терпіння, коли ми проходимо через цей процес", - йдеться в електронному листі.

Це було перше офіційне спілкування команди Маска зі своїми співробітниками у рамках усієї кампанії.



У відповідь на електронний лист десятки співробітників Twitter розмістили єдине блакитне серце, щоб попрощатися зі своїми колегами. Ідентичні серця були розміщені один за одним у вигляді довгої стрічки на сайті Slack.



Деякі працівники вже почали втрачати доступ до внутрішніх систем, таких як електронна пошта та сервіс обміну повідомленнями Slack, а ті, хто працював у компанії 3 листопада, розповіли, що бачили наслідки цього в режимі реального часу.

"Кількість користувачів у каналах Slack за останню годину зменшилася, люди "мруть, як мухи", - сказав один із співробітників, який говорив на умовах анонімності.

Навіть працівників, яких Маск за останні шість днів зібрав у невеликі команди для прискорення розробки нових продуктів, було звільнено на підставі того, що їхній доступ до внутрішніх систем було анульовано. Інший працівник розповів, що знає чотирьох осіб, які були залучені до такої команди та все одно втратили роботу.



У той самий час люди, яких не звільнили, рано-вранці в п'ятницю почали отримувати електронні листи, які підтверджують, що вони все ще працюють. У листах говорилося, що Маск незабаром звернеться до співробітників, щоб розповісти про свої плани щодо компанії.