Ілон Маск хоче запровадити плату за галочку верифікації у Twitter. Чому це може стати проблемою

За галочку верифікації у Twitter потрібно буде платити приблизно $8 на місяць. За плату користувачі отримають інші привілеї, зокрема, пріоритетність показу в пошуковій видачі, а також можливість публікувати більш довгі відео та аудіо. Крім того, власникам галочки транслюватимуть удвічі менше реклами, повідомив Ілон Маск.
За словами Маска, вартість галочки верифікації змінюватиметься залежно від купівельної спроможності у регіоні.
Чому це може стати проблемою?
Наразі синя галочка верифікації біля імені користувача є безкоштовною. Зазвичай її використовують цивільні особи, бренди, урядові організації.
Маск назвав наявну процедуру верифікації «поділом на панів та селян». На його думку, кожен користувач може бути верифікований за плату. Громадські діячі матимуть додатковий тег під назвою.
Така система може ускладнити виявлення дезінформації та пошук високоякісної інформації, вважає Ну Векслер, колишній керівник відділу глобальних політичних комунікацій Twitter, пише ВВС. Якщо раніше значок верифікації був одним із способів відфільтрування дезінформації, то тепер він не матиме такого значення, вважає експерт.
Нагадаємо, Ілон Макс став власником Twitter 27 жовтня, придбавши компанію за 44 мільярди доларів. Майже одразу він звільнив генерального директора компанії Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та керівника відділу правової політики, довіри та безпеки Віджая Гадде.
Маск заявляв, що хоче зробити Twitter кращим: додати нові функції, зробити «відкритими» для аудиторії алгоритми, а також подолати спам-ботів.
За словами Маска, вартість галочки верифікації змінюватиметься залежно від купівельної спроможності у регіоні.
Чому це може стати проблемою?
Наразі синя галочка верифікації біля імені користувача є безкоштовною. Зазвичай її використовують цивільні особи, бренди, урядові організації.
Маск назвав наявну процедуру верифікації «поділом на панів та селян». На його думку, кожен користувач може бути верифікований за плату. Громадські діячі матимуть додатковий тег під назвою.
Така система може ускладнити виявлення дезінформації та пошук високоякісної інформації, вважає Ну Векслер, колишній керівник відділу глобальних політичних комунікацій Twitter, пише ВВС. Якщо раніше значок верифікації був одним із способів відфільтрування дезінформації, то тепер він не матиме такого значення, вважає експерт.
Нагадаємо, Ілон Макс став власником Twitter 27 жовтня, придбавши компанію за 44 мільярди доларів. Майже одразу він звільнив генерального директора компанії Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та керівника відділу правової політики, довіри та безпеки Віджая Гадде.
Маск заявляв, що хоче зробити Twitter кращим: додати нові функції, зробити «відкритими» для аудиторії алгоритми, а також подолати спам-ботів.
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