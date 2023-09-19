Ілон Маск хоче зробити соцмережу X повністю платною

11:21 19 вересня Київ, Україна

Ілон Маск хоче зробити X (колишній Twitter) повністю платною. Маск вважає, що запровадження плати за перебування на платформі – єдиний спосіб усунути проблему роботів.

Про це повідомляє Variety, посилаючись на його бесіду з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

За словами Маска, X перейде до невеликої щомісячної оплати, проте конкретну суму та терміни нововведення він не назвав.



Зараз платформа має 550 мільйонів активних користувачів щомісяця, які щодня створюють 100-200 мільйонів постів у соціальній мережі. Станом на середину липня соцмережа мала 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.



Передплата X Blue (Twitter Blue) коштує 8 доларів на місяць. Вона дозволяє бачити наполовину менше реклами; редагувати публікацію протягом однієї години; публікувати більше символів (25000 замість 280); завантажувати відео тривалістю до трьох годин; пріоритетно ранжувати публікації у пошуку.