Ілон Маск готовий до випробування нового прототипу корабля Starship

07:02 13 вересень Київ, Україна

Невтомні співробітники SpaceX продовжують вражати світ розмахом своїх проєктів.

Як повідомив у Twitter сам засновник SpaceX Ілон Маск, його компанія практично готова провести випробування нового корабля Starship. Цей корабель в майбутньому планують використовувати для доставлення вантажів на Місяць і Марс, а також колективних польотів до ста пасажирів.

За його словами, модифікація корабля SN8 з носовим обтічником і стабілізаторами буде готова приблизно за тиждень.

Фахівці SpaceX проведуть кілька вогневих випробувань прототипу корабля, після чого буде здійснено тестовий політ на висоту 18,3 км і повернення його на Землю.

Космічний корабель багаторазового використання Starship призначений для польотів на Марс і розрахований на 100 осіб.

Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship, який планується використовувати для польотів на Марс.

До цього кілька прототипів корабля Starship вибухнули під час випробувань на полігоні.